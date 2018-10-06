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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл", проигрывая 0:2 к 10-й минуте

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в 8-ом туре АПЛ (3:2).

Чемпионат Англии

8 тур

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 7 Кенеди, 0:2 – 10 Муто, 1:2 – 70 Мата, 2:2 – 76 Марсьяль, 3:2 – 90 Санчес.

"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Байи (Мата, 19), Шоу, Янг, Смоллинг, Мактомини (Феллайни, 46), Матич, Погба, Марсьяль, Рэшфорд (Санчес, 67), Лукаку.

"Ньюкасл" – Дубравка, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Фернандес, Ритчи, Диаме, Шелви, Кенеди (Мерфи, 68), Перес (Хоселу, 88), Муто (Атсу, 78).

Предупреждения: Шоу (45), Ритчи (58), Погба (63), Диаме (69).
Теги: Манчестер Юнайтед Ньюкасл
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#2  spiri   (Сегодня, 21:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Маур еще поборется!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  teacher   (Сегодня, 21:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Жозе-Верим!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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