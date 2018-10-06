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Мадридский "Реал" не забивает 4 матча подряд и потерпел 3 поражения

Мадридский "Реал" в 8-м туре чемпионата Испании проиграл на выезде "Алавесу" (0:1).

Чемпионат Испании

8-й тур

Алавес – Реал Мадрид 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Ману Гарсия.

"Алавес" – Пачеко, Лагуардиа, Дуарте, Химо Наварро, Марипан (Агиррегабириа, 88), Мубарак (Ману Гарсия, 74), Пина, Ибаи Гомес (Собрино, 67), Брашанац, Хони Родригес, Кальери.

"Реал Мадрид" – Куртуа, Рамос, Начо, Одриосола, Варан, Каземиро (Асенсио, 62), Модрич, Сьос, Кроос, Бэйл (Винисиус Жуниор, 80), Бензема (Диас, 46).

Предупреждение: Мубарак (54).
Теги: Реал Алавес
Сегодня, 21:55
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(1)
#16  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 23:07)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Там в ла -лиге что, одни кони что ли..., им надо в чемпионат свиней завести, тогда у Реала сразу шансы появятся на победу, а у подвала шансы на выживание.

Смешно,Педрилло! Сочини ещё чёнить в этом же духе,посмеёмся.
Только не убегай сразу


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#15  anonymous   (Сегодня, 23:01)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Virgil Cane
imaginary,
Так за дело уволили - как можно было подписывать контракт с клубом до начала ЧМ? О чём он думал?

как о чём? о деньгах
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#14  Dazai  Paradise (Сегодня, 23:01)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Вот вам и значение тренера с супер звездным Кришем.
Не улучшили контракт тому, кто приносил им голы, очки и титулы+из-за невозможности сохранения состава, ещё и тренера потеряли.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#13  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 22:36)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ливерпуль»
imaginary,
Так за дело уволили - как можно было подписывать контракт с клубом до начала ЧМ? О чём он думал?


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#12  imaginary   (Сегодня, 22:33)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Virgil Cane
Тренер идиот, кинул сборную прямо перед ЧМ и слил всю свою карму в минус.

это не тренер кинул, это его уволили, в результате сборная обосралася
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#11  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 22:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Тренер идиот, кинул сборную прямо перед ЧМ и слил всю свою карму в минус. Нужно срочно откопать амулет +3 к карме и перед следующим матчем выпить зелья +5 к удаче на 3 матча.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#10  valerafromsplus   (Сегодня, 22:25)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Зато Галатасарай и Шальке забивают! confounded
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
#9  Sandr_71   (Сегодня, 22:25)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Gerolsteiner 1001
Да как то по ...й...нам бы со своими проблемами разобрался . ! А у Реала однозначно , тренер не тот ...

У Реала просто ушел Роналдо, вот и вся история.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 22:17)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ville
и все таки Реал не ТОТ, как бы не обидно было коням expressionless expressionless

А что им обидно должно быть, это их проблемы, реалистов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 22:17)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да как то по ...й...нам бы со своими проблемами разобрался . ! А у Реала однозначно , тренер не тот ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 22:15)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Вот вам и величина роли КриКро.


Ещё там был такой Зизу...)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  Ville  СПб (Сегодня, 22:15)
  • +6
  •  (8)

и все таки Реал не ТОТ, как бы не обидно было коням expressionless expressionless


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:14)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GreatWhite999
Вот вам и величина роли КриКро.

скорее всего величина тренера
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот вам и величина роли КриКро.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 22:11)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Там в ла -лиге что, одни кони что ли..., им надо в чемпионат свиней завести, тогда у Реала сразу шансы появятся на победу, а у подвала шансы на выживание.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 22:00)
  • +3
  •  (3)
online

стабильного форварда нет , полузащита вроде и катает мяч а толку нету , лопетеги нужно искать пути решения проблем иначе до нг может не продержаться
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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