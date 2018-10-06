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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4
Известный телекомментатор Георгий Черданцев, выступающий экспертом букмекерской конторы "Олимп", снова не попал со своими прогнозами.
После 11-ти проигранных ставок на еврокубковой неделе не зашли 4 прогноза телеведущего на субботние матчи. Черданцев предполагал, что "Реал" победит "Леганес", а Лука Модрич отдаст голевую передачу, но мадридцы вновь проиграли со счётом 1:0. Также Георгий считал, что "Тоттенхэм" крупно выиграет у "Кардиффа", а в матче будет забито минимум 4 мяча, но "шпоры" победили лишь с минимальными счётом.
А вот клуб ПФЛ "Строгино" наконец выиграл. Перед матчем с "Ротором-2" команда в твиттере обратилась к Черданцеву с просьбой поставить на победу их соперника.
Черданцев в ответ отметил, что он не делает ставки, и пожелал "Строгино" удачи.
Встреча с "Ротором-2" завершилась для подмосковного клуба долгожданной победой со счётом 2:1. Пресс-служба команды признала заслугу Георгия в успехе.
После 11-ти проигранных ставок на еврокубковой неделе не зашли 4 прогноза телеведущего на субботние матчи. Черданцев предполагал, что "Реал" победит "Леганес", а Лука Модрич отдаст голевую передачу, но мадридцы вновь проиграли со счётом 1:0. Также Георгий считал, что "Тоттенхэм" крупно выиграет у "Кардиффа", а в матче будет забито минимум 4 мяча, но "шпоры" победили лишь с минимальными счётом.
А вот клуб ПФЛ "Строгино" наконец выиграл. Перед матчем с "Ротором-2" команда в твиттере обратилась к Черданцеву с просьбой поставить на победу их соперника.
Уважаемый @cherdantsev!— ФК Строгино (@FC_Strogino) October 5, 2018
Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.
Не могли бы Вы поставить на победу “Ротора-2” в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть.
Заранее благодарим
Черданцев в ответ отметил, что он не делает ставки, и пожелал "Строгино" удачи.
Ребята, я не делаю ставки. Я делаю прогнозы, озакомившись с которыми, вы сами принимаете решение, на что ставить. А самое главное, когда выходите на поле - ставьте только на себя. Это называется - уверенность. Удачи! https://t.co/xwQx7SFh85— Георгий Черданцев (@cherdantsev) October 5, 2018
Встреча с "Ротором-2" завершилась для подмосковного клуба долгожданной победой со счётом 2:1. Пресс-служба команды признала заслугу Георгия в успехе.
Кажется, в прошлых играх нам не хватало именно удачи. Спасибо, @cherdantsev. С победой, жёлто-синие! pic.twitter.com/8tQqti4omi— ФК Строгино (@FC_Strogino) October 6, 2018
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