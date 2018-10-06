Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4

Уважаемый @cherdantsev!

Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.

Не могли бы Вы поставить на победу “Ротора-2” в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть.

Заранее благодарим — ФК Строгино (@FC_Strogino) October 5, 2018

Ребята, я не делаю ставки. Я делаю прогнозы, озакомившись с которыми, вы сами принимаете решение, на что ставить. А самое главное, когда выходите на поле - ставьте только на себя. Это называется - уверенность. Удачи! https://t.co/xwQx7SFh85 — Георгий Черданцев (@cherdantsev) October 5, 2018

Кажется, в прошлых играх нам не хватало именно удачи. Спасибо, @cherdantsev. С победой, жёлто-синие! pic.twitter.com/8tQqti4omi — ФК Строгино (@FC_Strogino) October 6, 2018