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Команда, попросившая Черданцева прервать её безвыигрышную серию, победила. А у Георгия снова 4 проигрыша из 4

Известный телекомментатор Георгий Черданцев, выступающий экспертом букмекерской конторы "Олимп", снова не попал со своими прогнозами.

После 11-ти проигранных ставок на еврокубковой неделе не зашли 4 прогноза телеведущего на субботние матчи. Черданцев предполагал, что "Реал" победит "Леганес", а Лука Модрич отдаст голевую передачу, но мадридцы вновь проиграли со счётом 1:0. Также Георгий считал, что "Тоттенхэм" крупно выиграет у "Кардиффа", а в матче будет забито минимум 4 мяча, но "шпоры" победили лишь с минимальными счётом.

А вот клуб ПФЛ "Строгино" наконец выиграл. Перед матчем с "Ротором-2" команда в твиттере обратилась к Черданцеву с просьбой поставить на победу их соперника.



Черданцев в ответ отметил, что он не делает ставки, и пожелал "Строгино" удачи.



Встреча с "Ротором-2" завершилась для подмосковного клуба долгожданной победой со счётом 2:1. Пресс-служба команды признала заслугу Георгия в успехе.

Теги: Черданцев
Сегодня, 22:00
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#9  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 23:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
правда жизни

Дебил,не жди педрилло,оно ушло,меня боится


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 23:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
свиней не перевариваю. а жру с удовольствием. Парадокс, плять.

laughing правда жизни


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  rfgbnfy   (Сегодня, 22:34)
  • +6
  •  (6)
online

Ооо..как!!! про черданцева, что то начали забывать, напоминание о том что "ты" дебил, неприятное но всё таки какое то внимание.
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 22:27)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Жора хороший, свиней не переваривает

а я вот очень хорошо перевариваю smile под стопарь

Я тоже нахожу в себе некоторые противоречия: свиней не перевариваю. а жру с удовольствием. Парадокс, плять. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 22:21)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Жора хороший, свиней не переваривает

а я вот очень хорошо перевариваю smile под стопарь


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 22:16)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
далбайоб!

Жора хороший, свиней не переваривает, а его мы потерпим. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 22:13)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
далбайоб!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:11)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
т.е. звтра Зенит обыграет краснодар


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 22:04)
  • +5
  •  (5)

АнтиНострадамус не меньше.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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