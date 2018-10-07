Мануэль Нойер: нам не удалось даже создавать моменты

Голкипер "Баварии Мануэль Нойер - о поражении от "Боруссии" М (3:4)."Мы хорошо начали. Мы получили первый гол на пустом месте, а также не смогли затем найти решения впереди. Мы не смогли создать стопроцентные моменты. А потом мы пропустили второй. При этом было заметно, что каждый игрок горит желанием и предельно мотивирован. Второй гол стал ударом в лицо. После перерыва мы хотели войти в игру так же, как в начале первого тайма. В предыдущих матчах у нас были моменты, но мы не реализовывали их. Сегодня нам не удалось даже создавать моменты. Это не "Бавария", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.