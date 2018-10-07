Новости партнеров

Мануэль Нойер: нам не удалось даже создавать моменты

Голкипер "Баварии Мануэль Нойер - о поражении от "Боруссии" М (3:4).

"Мы хорошо начали. Мы получили первый гол на пустом месте, а также не смогли затем найти решения впереди. Мы не смогли создать стопроцентные моменты. А потом мы пропустили второй. При этом было заметно, что каждый игрок горит желанием и предельно мотивирован. Второй гол стал ударом в лицо. После перерыва мы хотели войти в игру так же, как в начале первого тайма. В предыдущих матчах у нас были моменты, но мы не реализовывали их. Сегодня нам не удалось даже создавать моменты. Это не "Бавария", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.
Сегодня, 08:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  molot327  Москва (Сегодня, 08:32)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А тогда что за счет указан? 3:4? flushed


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.