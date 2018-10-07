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"Реал" впервые в XXI веке не забил в четырех матчах подряд

Мадридский "Реал" уступил "Алавесу" в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу.

Для "сливочных" этот матч стал уже четвертым во всех соревнованиях, в котором команда не может забить. "Королевский клуб" ранее проиграл "Севилье" и московскому ЦСКА и сыграл вничью с мадридским "Атлетико".

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги повторили антирекорд 33-летней давности, когда "Реал" не забивал на протяжении четырех матчей подряд только дважды (в 1982 и 1985 годах).

Газета.ру
Теги: Реал
Сегодня, 10:11
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