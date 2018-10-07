Главный тренер "Реала" не намерен уходить в отставку

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды от "Алавеса" в матче 8-го тура чемпионата Испании.Наставник отметил разочарованность результатами команды, однако заявил, что не намерен уходить в отставку."Мы разочарованы, так как хотели победить. Я ожидал большего от команды, хотя и не сомневаюсь, что игроки старались изо всех сил."Реал" переживает тяжелый момент. Ясно, что главный тренер является ответственным за такие результаты. Но я не думаю об отставке", - цитирует Marca.