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Главный тренер "Реала" не намерен уходить в отставку

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды от "Алавеса" в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Наставник отметил разочарованность результатами команды, однако заявил, что не намерен уходить в отставку.

"Мы разочарованы, так как хотели победить. Я ожидал большего от команды, хотя и не сомневаюсь, что игроки старались изо всех сил.

"Реал" переживает тяжелый момент. Ясно, что главный тренер является ответственным за такие результаты. Но я не думаю об отставке", - цитирует Marca.

Газета.ру
Теги: Реал
Сегодня, 10:27
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