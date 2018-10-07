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Александр Головин - в старте "Монако" на матч с "Ренном"

"Монако" объявил состав на матч 9-го тура чемпионата Франции против "Ренна".

"Монако": Субашич - Сидибе, Рагги, Глик, Жемерсон, Хенрикс - Тилеманс, Головин, Ахолу - Фалькао, Силла.

Запасные: Си, Н'Дорам, Аит-Беннассер, Шадли, Грандсир, Диоп, Йоветич.
Теги: Головин Монако Ренн
Сегодня, 17:08
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