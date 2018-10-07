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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Витесс" Леонида Слуцкого разгромил "Хераклес"
"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил "Хераклес" в матче 8-го тура чемпионата Голландии (4:0).
Чемпионат Голландии
8-й тур
"Витесс" - "Хераклес" - 4:0
Голы: Фор, 11 (1:0). Дарфалу, 42 (2:0). Дарфалу, 66 (3:0). Бюттнер, 73 - с пенальти (4:0).
Нереализованный пенальти: Бюттнер, 90+3 (вратарь)
"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро (Бейтинк, 85), Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Али, 90+2), Линссен (Кларк, 90+2).
"Хераклес": Бласвих (Браувер, 46), Брекерс, Россманн (Зама, 53), ван ден Бейс, ван Хинтум, Осман, Дуарте (Дрост, 81), Меркель, Кувас, Дальмау, Петерсон.
Предупреждения: Осман, 44. Дальмау, 54. Кларк-Солтер, 58. Дуарте, 72.
Чемпионат Голландии
8-й тур
"Витесс" - "Хераклес" - 4:0
Голы: Фор, 11 (1:0). Дарфалу, 42 (2:0). Дарфалу, 66 (3:0). Бюттнер, 73 - с пенальти (4:0).
Нереализованный пенальти: Бюттнер, 90+3 (вратарь)
"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро (Бейтинк, 85), Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Али, 90+2), Линссен (Кларк, 90+2).
"Хераклес": Бласвих (Браувер, 46), Брекерс, Россманн (Зама, 53), ван ден Бейс, ван Хинтум, Осман, Дуарте (Дрост, 81), Меркель, Кувас, Дальмау, Петерсон.
Предупреждения: Осман, 44. Дальмау, 54. Кларк-Солтер, 58. Дуарте, 72.
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