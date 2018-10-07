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"Витесс" Леонида Слуцкого разгромил "Хераклес"

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил "Хераклес" в матче 8-го тура чемпионата Голландии (4:0).

Чемпионат Голландии

8-й тур

"Витесс" - "Хераклес" - 4:0

Голы: Фор, 11 (1:0). Дарфалу, 42 (2:0). Дарфалу, 66 (3:0). Бюттнер, 73 - с пенальти (4:0).

Нереализованный пенальти: Бюттнер, 90+3 (вратарь)

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Беро (Бейтинк, 85), Сереро, Фор, Эдегор, Дарфалу (Али, 90+2), Линссен (Кларк, 90+2).

"Хераклес": Бласвих (Браувер, 46), Брекерс, Россманн (Зама, 53), ван ден Бейс, ван Хинтум, Осман, Дуарте (Дрост, 81), Меркель, Кувас, Дальмау, Петерсон.

Предупреждения: Осман, 44. Дальмау, 54. Кларк-Солтер, 58. Дуарте, 72.
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 17:33
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(2)
#6  Spartak СССР   (Сегодня, 18:04)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: horse72
херак лес- команда лесорубов что ли?

а кого еще мог обыграть пельмень?
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#5  soloz   Россия (Сегодня, 18:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не Хераклиси себе !! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#4  SPV 77  Брянск (Сегодня, 17:55)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: chubook
Я думаю, что сезон закончит в призерах


Прикурит он, ни Аякс ни Фейенорд , а тем более ПСВ не обойдет.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#3  horse72  Сибирь (Сегодня, 17:47)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
херак лес- команда лесорубов что ли?
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 17:46)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
какого-какого Хера? laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  chubook   (Сегодня, 17:35)
  • 0
  •  (4)
online

Я думаю, что сезон закончит в призерах
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
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