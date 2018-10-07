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"Челси" в гостях разгромил "Саутгемптон"

"Челси" в матче 8-го тура чемпионата Англии в гостях разгромил "Саутгемптон" со счетом 3:0.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Саутгемптон" – "Челси" – 0:3

Голы: Азар, 30 (0:1). Баркли, 57 (0:2). Мората, 90+3 (0:3).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек (Ромеу, 46), Хейбьерг, Лемина, Габбьядини (Лонг, 78), Редмонд, Ингс.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Баркли (Ковачич, 81), Жоржинью, Канте, Виллиан (Педро, 75), Азар, Жиру (Мората, 68).

Предупреждения: Бертранд, 45+2. Лемина, 54. Седрик Суариш, 59. Ромеу, 61. Хейбьерг, 66. Ингс, 90.
Теги: Саутгемптон Челси
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