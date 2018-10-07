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Джон Терри объявил о завершении карьеры

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри завершил карьеру футболиста в возрасте 37 лет.

Ранее ходили разговоры о том, что Терри был близок к переходу в "Спартак", но позже отказался по семейным причинам.

"После 23 невероятных лет в футболе, я решил, что сейчас наступил правильный момент, чтобы завершить карьеру. Спасибо вам", - написал Терри в своем Инстаграме.

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THANK YOU ??

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Теги: Терри
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