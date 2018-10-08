Покер Мбаппе за 13 минут помог "ПСЖ" разгромить "Лион"

В матче 9-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" дома разгромил "Лион".В составе победителей четыре гола, которые были забиты с 61-й по 74-ю минуты, на свой счёт записал нападающий Килиан Мбаппе. Ещё одним точным ударом отметился Неймар.Чемпионат Франции9 тур: Неймар, 9 (пен.), Мбаппе, 61, 66, 69, 74"ПСЖ": Буффон, Мёнье, Бернат, Маркиньос, Силва, Кимпембе, Верратти (Дракслер, 75), Мария (Диаби, 83), Мбаппе, Кавани (Керер, 40), Неймар"Лион": Лопеш, Рафаэл (Дюбуа, 41), Менди, Денайер, Морель, Альваро, Тусар, Ауа, Траоре, Депай, Фекир (Корне, 7 (Диоп, 78))Предупреждения: Тусар, 26, Неймар, 38, Верратти, 44, Тусар, 45+1, Ауа, 59, Морель, 64Удаления: Кимпембе, 32, Тусар, 45+1