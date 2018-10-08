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Покер Мбаппе за 13 минут помог "ПСЖ" разгромить "Лион"

В матче 9-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" дома разгромил "Лион".

В составе победителей четыре гола, которые были забиты с 61-й по 74-ю минуты, на свой счёт записал нападающий Килиан Мбаппе. Ещё одним точным ударом отметился Неймар.

Чемпионат Франции

9 тур

"ПСЖ" – "Лион" 5:0

Голы: Неймар, 9 (пен.), Мбаппе, 61, 66, 69, 74

"ПСЖ": Буффон, Мёнье, Бернат, Маркиньос, Силва, Кимпембе, Верратти (Дракслер, 75), Мария (Диаби, 83), Мбаппе, Кавани (Керер, 40), Неймар

"Лион": Лопеш, Рафаэл (Дюбуа, 41), Менди, Денайер, Морель, Альваро, Тусар, Ауа, Траоре, Депай, Фекир (Корне, 7 (Диоп, 78))

Предупреждения: Тусар, 26, Неймар, 38, Верратти, 44, Тусар, 45+1, Ауа, 59, Морель, 64

Удаления: Кимпембе, 32, Тусар, 45+1
Теги: Мбаппе ПСЖ Лион
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#2  fartovij  Иваново (Сегодня, 01:03)
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Анжи
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Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 00:06)
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ЦСКА
Уголек отжег..))
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