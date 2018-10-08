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Еще одна девушка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Лесли Стовалл, адвокат американки Кэтрин Маойрги, сообщила, что с ней связалась еще одна женщина, которая стала жертвой посягательств нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Ранее Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.

"Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела похожий опыт с Роналду", - приводит Daily Mail слова Стовалл.

Сам Роналду отрицает все обвинения. Футболист заявил, что Майорга пытается использовать его имя для получения выгоды.

Daily MailDaily Mail
Теги: Роналду
Сегодня, 08:43
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#25  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 11:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Теперь каждая давалка, которую Кристинка выепал в очко, будет пытаться бабла с него стрясти?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#24  nedva  Russia (Сегодня, 11:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Лучший выход для твоего любимчика - это каминг аут. Официальных п***ков прощают за всё. И мяч дадут, может быть даже засунут.


По всему видно, для тебя это уже пройденный этап...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#23  GS  Москва (Сегодня, 10:52)
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Цитата: Lord
Стрельцова хотя бы вспомнить...

Стрельцова не общество задвинуло, а Никита от большого ума.
Три молодых мужика взяли водку и баб и поехали на дачу...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#22  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Проститутка сдает деньги в парижский банк.
- Мадам, - говорит ей служащий, - пардон, но эти деньги фальшивые!
- Боже мой, - кричит она, - выходит, меня изнасиловали!


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#21  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:36)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Проститутки нашли способ выбить деньги и известность.Всех на полиграф,а потом в тюрьму за клевету и шантаж.

Они были всегда, легкие на передок, а потом чуть что известность получить или бабло, либо все сразу. Проблема только в том что счас время другое, сейчас даже если что и было, откупится и все замнут. Даже многие поймут. Заберет свое заявление и "раздвигай дальше если есть что раздвигать". А раньше мораль и нравственность, да и общество что было что нет - задавит и для профилактики запихнут за решетку. Стрельцова хотя бы вспомнить....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#20  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Кто?
Девукшка???


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#19  AndNow60  Карелия (Сегодня, 10:32)
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Болеет за:
«Зенит»
Наверно пол-Испании хотели бы быть изнасилованными Роналду. smirk


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#18  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:31)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
а чего не позвонила которую в 78м?)

Рано, время еще не пришло. А может уже и поздно, не позвонит.... RIP...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#17  scorpion 69  колпино (Сегодня, 10:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Сезонное обострение smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#16  Городовой  Россия (Сегодня, 10:19)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Проститутки нашли способ выбить деньги и известность.Всех на полиграф,а потом в тюрьму за клевету и шантаж.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#15  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Харрррррасмент!!!!

Цитата: nedva
Всё просто: кто-то организовал кампанию по дискредитации Рона, чтобы не дать ему очередной Золотой Мяч. Не исключаю, что это Перес.

Да этот всем понятно - "доказательства" по "изнасилованию" которое "было" 10 лет назад - это что, например???


нежно хранимое десять лет нестиранное платьице со следами любви..
разумно и обыденно..
как Левински..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#14  GS  Москва (Сегодня, 10:15)
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Приятно вспомнить! ©
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:14)
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online

Харрррррасмент!!!!

Цитата: nedva
Всё просто: кто-то организовал кампанию по дискредитации Рона, чтобы не дать ему очередной Золотой Мяч. Не исключаю, что это Перес.

Да этот всем понятно - "доказательства" по "изнасилованию" которое "было" 10 лет назад - это что, например???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  Sergeevich   (Сегодня, 10:11)
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Болеет за:
«Зенит»
Это флешмоб такой?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#11  игра  г. Москва (Сегодня, 09:53)
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online

Кот в женском платье..... иди нахер, транссвестит драный.


Вот госпда и синьоры с какими неумными хрюнделями приходится возиться. У них крме параллельных диагоналей нет вовсе сообразительности. Тупорылому животному только клинок в живот поможет. Объясняю- что кот пишет с чужого компа, т.к забанен со своего.
--плюсики себе поставили, ненормальные на голову поедатели желудей)
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 09:52)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Всё просто: кто-то организовал кампанию по дискредитации Рона, чтобы не дать ему очередной Золотой Мяч. Не исключаю, что это Перес.

Лучший выход для твоего любимчика - это каминг аут. Официальных п***ков прощают за всё. И мяч дадут, может быть даже засунут.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  nedva  Russia (Сегодня, 09:49)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всё просто: кто-то организовал кампанию по дискредитации Рона, чтобы не дать ему очередной Золотой Мяч. Не исключаю, что это Перес.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 09:48)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
пойти с девушкой спать

Спать с девушкой может только п***к, ибо мужчина с девушкой не засыпает. Как и девушка....... она плавно переходит в женщину.

Цитата: игра
Цитата: Сибирячок
Какая нахер девушка? Ты же транс, тебе только кобели звонят.

Ромб переклинило в мозгу? Кот предпоследний раз русским языком вопрошает- борщ наварист?

Кот в женском платье..... иди нахер, транссвестит драный.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  игра  г. Москва (Сегодня, 09:47)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Сибирячок
Какая нахер девушка? Ты же транс, тебе только кобели звонят.

Ромб переклинило в мозгу? Кот предпоследний раз русским языком вопрошает- борщ наварист?
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 09:44)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: игра
Коту тоже отзвонила некая девушка и предъявила претензию..Однако господа, кот позвонил в Кремль и .. И вот эту странную особь объявили всемирным злом , порочащую чест и достоинство невинного ни в чем кота. Не в свои сани не садись и не раскрывай пасть на чужой корешок!

Какая нахер девушка? Ты же транс, тебе только кобели звонят.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Sesk   (Сегодня, 09:33)
  • +1
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Девчонки, затевайте флеш-моб: "меня изнасиловал Рональдо"! Мир хотя бы узнает где находится какой-нибудь Задрищенск, где вы живете.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#4  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 09:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Бабки хотят выкачать. Там, на гнилом западе, перед тем как пойти с девушкой спать нужно сходить к нотариусу за бумагой о добровольном и тд и тп. Боюсь, что и мы скоро до этого дойдем. Правда мне лично это не грозить, поскольку у меня нет таких денег, чтобы на мне можно разбогатеть, да и женат я к счастью на прекрасной женщине.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#3  игра  г. Москва (Сегодня, 09:30)
  • -2
  •  (4)
online

Коту тоже отзвонила некая девушка и предъявила претензию..Однако господа, кот позвонил в Кремль и .. И вот эту странную особь объявили всемирным злом , порочащую чест и достоинство невинного ни в чем кота. Не в свои сани не садись и не раскрывай пасть на чужой корешок!
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#2  Александр Ковалёв   (Сегодня, 09:16)
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  •  (2)

Гулять так гулять.
Мою собаку изнасиловал Роналду!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:07)
  • +2
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а чего не позвонила которую в 78м?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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