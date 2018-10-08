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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Еще одна девушка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании
Лесли Стовалл, адвокат американки Кэтрин Маойрги, сообщила, что с ней связалась еще одна женщина, которая стала жертвой посягательств нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Ранее Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.
"Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела похожий опыт с Роналду", - приводит Daily Mail слова Стовалл.
Сам Роналду отрицает все обвинения. Футболист заявил, что Майорга пытается использовать его имя для получения выгоды.
Daily MailDaily Mail
"Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела похожий опыт с Роналду", - приводит Daily Mail слова Стовалл.
Сам Роналду отрицает все обвинения. Футболист заявил, что Майорга пытается использовать его имя для получения выгоды.
Daily MailDaily Mail
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