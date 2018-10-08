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Сегодня будут объявлены 30 кандидатов на "Золотой мяч"

Журнал France Football в течение сегодняшнего дня объявит 30 претендентов на "Золотой мяч" 2018 года.

Первые футболисты уже известны. Ими стали Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Алиссон ("Ливерпуль"), Гарет Бэйл ("Реал"), Карим Бензема ("Реал") и Эдинсон Кавани (ПСЖ).

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал Криштиану Роналду.

FranceFootball
Сегодня, 10:49
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