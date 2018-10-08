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Андрей Аршавин пишет книгу о "Кайрате"

В ближайшее время должна выйти книга, автор которой — экс-нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.

37-летний футболист пишет книгу о своей нынешней команде — "Кайрате", сообщил казахстанский политолог Талгат Калиев на своем канале в telegram.

37-летний Аршавин выступает за "Кайрат" с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду 24 матча, в которых забил 9 голов.
Теги: Аршавин Кайрат Зенит
Сегодня, 11:50
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#1  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мододец Андрей.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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