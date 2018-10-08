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Юрген Клопп: Лига наций – самый бессмысленный турнир в истории футбола

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций.

"К сожалению, моим парням сейчас нужно ехать в сборные и играть в Лиге наций – самом бессмысленном турнире в истории футбола. Надеюсь, они вернутся здоровыми и сыграют в этих легких турнирах вроде АПЛ и Лиги чемпионов.

Сейчас тяжелое время для игроков, не правда ли? Пора начать думать о них. Меня спросили: "Уровень игры с "Сити" выдался таким из-за нехватки интенсивности в вашей игре?". В вопросе уже подразумевается критика – мол, могло быть и получше, если бы игроки были свежее.

Если хотите видеть свежих игроков, дайте им летний перерыв!", – сказал Клопп.

Daily Mail
Теги: Ливерпуль Клопп
Сегодня, 12:44
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 13:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Однозначно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Черный Лис   (Сегодня, 13:14)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
согласен с Клопом
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#2  нетрал   (Сегодня, 13:00)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
эти англы думают, что их чемп, как нхл ...игроков можно не пускать ..а колп хоть и немец ,но фунты
видимо ему вкусее.
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#1  игра  г. Москва (Сегодня, 12:50)
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  •  (1)
online

Абсолютно солидарен с Клоппом. Сборные нужно бы отправить на Марс и пусай играют эти м.. хорошие люди сколько угодно. Кот вскочил на Юргена и потрепал товарища по щеке.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
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