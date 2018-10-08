Юрген Клопп: Лига наций – самый бессмысленный турнир в истории футбола

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций."К сожалению, моим парням сейчас нужно ехать в сборные и играть в Лиге наций – самом бессмысленном турнире в истории футбола. Надеюсь, они вернутся здоровыми и сыграют в этих легких турнирах вроде АПЛ и Лиги чемпионов.Сейчас тяжелое время для игроков, не правда ли? Пора начать думать о них. Меня спросили: "Уровень игры с "Сити" выдался таким из-за нехватки интенсивности в вашей игре?". В вопросе уже подразумевается критика – мол, могло быть и получше, если бы игроки были свежее.Если хотите видеть свежих игроков, дайте им летний перерыв!", – сказал Клопп.