Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче группового этапа Лиги наций между сборными Фарерских островов и Азербайджана.Встреча третьей группы лиги D состоится в Торсхавне 11 октября.Помогать Еськову будут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, а также дополнительные ассистенты Владислав Безбородов и Михаил Вилков. Резервным рефери назначен Валерий Данченко.