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Российская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче группового этапа Лиги наций между сборными Фарерских островов и Азербайджана.

Встреча третьей группы лиги D состоится в Торсхавне 11 октября.

Помогать Еськову будут лайнсмены Дмитрий Мосякин и Антон Аверьянов, а также дополнительные ассистенты Владислав Безбородов и Михаил Вилков. Резервным рефери назначен Валерий Данченко.

UEFA
Теги: Еськов
Сегодня, 14:23
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