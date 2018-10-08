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Луис Суарес из-за травмы будет тренироваться по индивидуальной программе

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес из-за травмы будет тренироваться отдельно от команды, сообщает пресс-служба клуба.

Уругваец почувствовал дискомфорт в правом колене после матча чемпионата Испании с "Валенсией" (1:1). Пока неизвестно, сколько точно пропустит уругваец.

Точно ясно, что нападающий не отправится в расположение сборной Уругвая, которая 12 октября встретится с Южной Кореей, а 16 октября сыграет против Японии.
Теги: Суарес Барселона
Сегодня, 16:29
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