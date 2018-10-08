Луис Суарес из-за травмы будет тренироваться по индивидуальной программе

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес из-за травмы будет тренироваться отдельно от команды, сообщает пресс-служба клуба.Уругваец почувствовал дискомфорт в правом колене после матча чемпионата Испании с "Валенсией" (1:1). Пока неизвестно, сколько точно пропустит уругваец.Точно ясно, что нападающий не отправится в расположение сборной Уругвая, которая 12 октября встретится с Южной Кореей, а 16 октября сыграет против Японии.