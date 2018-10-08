Жерар Пике обратился к своим критикам после матча с "Валенсией"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике обратился к своим критикам после матча с испанской "Валенсией" в восьмом туре испанской Примеры."Знаю, что существует множество людей, надеющихся, что у меня что-нибудь пойдет не так. Сейчас они могут наслаждаться этим. Думаю, им стоит выйти из своих пещер и насладиться солнцем. Когда мы пропускаем гол и я ошибаюсь, многие находятся в ожидании – и не только в Мадриде. Но скоро все изменится", — цитирует Пике FourFourTwo."Барселона" после восьми туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея 15 очков. Лидирует в первенстве "Севилья", на счету которой 16 очков. Пике принял участие в восьми матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, а также получил две желтые карточки.