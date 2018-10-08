Сердар Азмун объявил о возвращении в сборную Ирана

Форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун объявил о своем возвращении в сборную Ирана и уже выехал в расположение национальной команды.После завершения чемпионата мира 2018 года, футболист завершил выступления на международном уровне, объяснив это тяжелой болезнью матери. Сборная Ирана не смогла выйти из группы на мундиале в России, а сам Азмун, проведя на поле все три игры, так и не смог отличиться.Напомним, на 16 октября у сборной Ирана запланирована товарищеская встреча с национальной командой Боливии в рамках подготовки к Кубку Азии, который состоится в начале 2019 года.