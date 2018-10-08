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Тайсон не сыграет с "Манчестер Сити" из-за травмы

Полузащитник "Шахтера" Тайсон получил серьезную травму в матче чемпионата Украины с "Зарей" (1:1).

У бразильца травма крестообразных связок. Он пропустит не менее месяца и точно не сыграет с "Манчестер Сити" в 3-м туре Лиги чемпионов (матч состоится 23 октября).

Tribuna.com
Теги: Тайсон Манчестер Сити Шахтер
Вчера, 23:51
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