"Челси" собирается продлить контракт с Азаром

"Челси" хочет подписать новое соглашение с нападающим Эденом Азаром, передает Sky Sports.Сообщается, что новый контракт будет рассчитан до 2020 года. Ранее была информация, что 27-летний бельгиец хочет играть за "Реал".Азар выступает за "Челси" с 2012 года.