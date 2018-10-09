Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Челси" собирается продлить контракт с Азаром

"Челси" хочет подписать новое соглашение с нападающим Эденом Азаром, передает Sky Sports.

Сообщается, что новый контракт будет рассчитан до 2020 года. Ранее была информация, что 27-летний бельгиец хочет играть за "Реал".

Азар выступает за "Челси" с 2012 года.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 19:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:28)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Азар не нужен и крайне неуместен. Лишний.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.