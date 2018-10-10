Джанлуиджи Буффон: не хочу знать, когда завершу карьеру

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует закончить карьеру."Несколько лет назад я уже сделал ошибку, когда установил для себя предел. Я думал, что закончу в 35 лет, но некоторые обстоятельства заставили меня продолжать играть. В 38 лет я думал, что 40 лет будут для меня пределом, но сегодня я все еще выхожу на поле.Могу уйти из футбола через шесть месяцев, год или десять лет. Не хочу знать, когда завершу карьеру. Знаю, что этот момент наступит, но конец карьеры не будет неожиданностью", — приводит слова голкипера L'Equipe.