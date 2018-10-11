"Меня реально не **** то, что говорят люди". Лукаку ответил болельщикам на критику

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку ответил болельщикам, которые критикуют его за неудачную игру."Честно говоря, меня реально не **** (не волнует) то, что говорят люди. Они постоянно несут херню, независимо от того, чего вы пытаетесь достичь в жизни", – написал Лукаку в Snapchat.