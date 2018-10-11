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"Меня реально не **** то, что говорят люди". Лукаку ответил болельщикам на критику

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку ответил болельщикам, которые критикуют его за неудачную игру.

"Честно говоря, меня реально не **** (не волнует) то, что говорят люди. Они постоянно несут херню, независимо от того, чего вы пытаетесь достичь в жизни", – написал Лукаку в Snapchat.
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
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#1  Черный Лис   (Сегодня, 01:30)
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Болеет за:
«Зенит»
Правильно, нигра! Общественное мнение - дно, как доказали последние события.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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