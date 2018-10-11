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Франция - Исландия: стартовые составы

Стали известны стартовые составы Франции и Исландии на товарищеский матч.

Франция: Льорис - Павар, Кимпембе, Варан, Динь - Нзонзи, Погба - Товен, Гризманн, Дембеле - Жиру.

Запасные: Манданда, Ареола, Сако, Матюиди, Пайе, Мбаппе, Эрнандес, Канте, Сидибе, Лемар, Зума, Ндомбеле.

Исландия: Рунарссон - Эйолфссон, Арнасон, Р. Сигурдссон, Севарссон - Й. Гудмундссон, Сигурйонссон, Б. Бьярнасон, Траустасон - Г. Сигурдссон - Финнбогассон.

Запасные: Халльдоурссон, Кристинссон, Скуласон, Гисласон, Магнуссон, А. Гудмундссон, Сигторссон, Пальссон, Торстейнссон, Фьолуссон, Кьяртансон.
Теги: Сборная Франции Сборная Исландии
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