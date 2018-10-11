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Сборная Аргентины разгромила Ирак

Национальная команда Аргентины одержала крупную победу над сборной Ирака в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Ирак – Аргентина 0:4

Голы: Мартинес, 18, Перейра, 53, Песселья, 82, Серви, 90+1

Ирак: Хассан, Аль-Шаббани, Фаез (Сулака, 77), Ибрахим (Камель, 57), Мхави, Аднан (Кадем, 68), Рашид, Бонян (Айель, 70), Аттван, Ясин (Х. Али, 46), Мерам (М. Али, 46)

Аргентина: Ромеро, Песселья, Бустос (Каннеман, 75), Мори, Пауль (Сальвио, 46), Васкес (Аскасибар, 46), Паредес (Серви, 60), Меса (Перейра, 46), Акунья, Дибала, Мартинес (Симеоне, 57)

Предупреждения: Аднан, 28, Айель, 76
Теги: Сборная Аргентины Сборная Ирака
Вчера, 23:07
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