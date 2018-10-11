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Сборная Польши с Крыховяком в составе уступила Португалии

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Польши проиграла на своём поле команде Португалии.

Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 3. 3 тур

Польша – Португалия 2:3

Голы: Пентек, 18, Андре Силва, 31, Глик, 42 (автогол), Бернарду, 52, Блащиковский, 77

"Польша": Фабьянски, Еджейчик, Беднарек, Глик, Берешиньский (Кендзиора, 46), Кужава (Гросицкий, 64), Клих (Блащиковский, 63), Крыховяк, Зелинский, Пионтек, Левандовский

"Португалия": Руй Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Руй Мариу, Невеш, Виллиам, Пицци (Санчеш, 75), Рафа Силва (Данило, 85), Андре Силва, Бернарду (Фернандеш, 90)

Предупреждения: Андре Силва, 37, Клих, 48, Крыховяк, 62, Виллиам, 67, Пепе, 74
Теги: Сборная Польши Сборная Португалии
Вчера, 23:43
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