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Аарон Рэмси покинет "Арсенал" после 10 сезонов в клубе

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмси подтвердил, что летом следующего года покинет клуб на правах свободного агента.

"У меня действует контракт с "Арсеналом" и я приложу все усилия, чтобы помочь команде. Однако летом я покину Лондон", - цитирует The Sun 27-летнего валлийца.

Рэмси выступает за лондонский клуб с 2008 года.
Теги: Арсенал
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