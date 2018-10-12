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Бельгия обыграла Швейцарию благодаря дублю Лукаку

Сборная Бельгии обыграла сборную Швейцарии (2:1) в матче группового турнира дивизиона А Лиги наций.

Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 2. 3 тур

Бельгия – Швейцария 2:1

Голы: Лукаку, 58, Гавранович, 76, Лукаку, 84

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален (Боята, 73), Компани, Мёнье, Витсель, Азар, Карраско (Шадли, 73), Тилеманс, Лукаку, Мертенс (Азар, 90+2)

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Ланг, Родригес, Шёр, Фройлер (Фасснахт, 87), Джака, Цубер, Закария (Фернандеш, 82), Шакири, Сеферович (Гавранович, 69)
Теги: Сборная Бельгии Сборная Швейцарии
Вчера, 23:43
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