Два футболиста "Манчестер Юнайтед" вернулись в игру после травм

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо и хавбек "красных дьяволов" Андер Эррера приступили к тренировкам команды перед Английской премьер-лигой (АПЛ).По информации Manchester Evening News, футболисты восстановились после травм.Рохо ни разу не выступал за "Манчестер" в нынешнем сезоне из-за повреждения. Эррера играл в стартовом составе команды лишь в одном матче, так как получил травму голеностопа.Предположительно, игроки "красных дьяволов" смогут выйти на поле на встрече с лондонским "Челси" в рамках девятого тура чемпионата Англии 20 октября.