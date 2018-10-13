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Два футболиста "Манчестер Юнайтед" вернулись в игру после травм

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо и хавбек "красных дьяволов" Андер Эррера приступили к тренировкам команды перед Английской премьер-лигой (АПЛ).

По информации Manchester Evening News, футболисты восстановились после травм.

Рохо ни разу не выступал за "Манчестер" в нынешнем сезоне из-за повреждения. Эррера играл в стартовом составе команды лишь в одном матче, так как получил травму голеностопа.

Предположительно, игроки "красных дьяволов" смогут выйти на поле на встрече с лондонским "Челси" в рамках девятого тура чемпионата Англии 20 октября.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:14
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