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Брендан Роджерс может возглавить "Ньюкасл"

Руководство "Ньюкасла" рассматривает главного тренера шотландского "Селтика" Брендана Роджерса в качестве возможного преемника Рафаэля Бенитеса на посту рулевого команды.

ПО информации портала Mirror, перестановка может состояться, если Бенитес в ближайшее время не улучшит результаты своего клуба. С начала сезона "Ньюкасл" не одержал ни одной победы в Английской премьер-лиге. После восьми матчей "сороки" занимают предпоследнее место, имея в активе всего два очка.

45-летний Роджерс возглавляет "Селтик" с 2016 года. До этого он был главным тренером "Ливерпуля".

"Газета.ру"
Теги: Роджерс Ньюкасл Селтик
Сегодня, 20:24
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