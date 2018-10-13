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Брендан Роджерс может возглавить "Ньюкасл"
Руководство "Ньюкасла" рассматривает главного тренера шотландского "Селтика" Брендана Роджерса в качестве возможного преемника Рафаэля Бенитеса на посту рулевого команды.
ПО информации портала Mirror, перестановка может состояться, если Бенитес в ближайшее время не улучшит результаты своего клуба. С начала сезона "Ньюкасл" не одержал ни одной победы в Английской премьер-лиге. После восьми матчей "сороки" занимают предпоследнее место, имея в активе всего два очка.
45-летний Роджерс возглавляет "Селтик" с 2016 года. До этого он был главным тренером "Ливерпуля".
"Газета.ру"
ПО информации портала Mirror, перестановка может состояться, если Бенитес в ближайшее время не улучшит результаты своего клуба. С начала сезона "Ньюкасл" не одержал ни одной победы в Английской премьер-лиге. После восьми матчей "сороки" занимают предпоследнее место, имея в активе всего два очка.
45-летний Роджерс возглавляет "Селтик" с 2016 года. До этого он был главным тренером "Ливерпуля".
"Газета.ру"
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