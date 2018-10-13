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Казахстан сыграл вничью с Латвией

Сборная Казахстана не сумела обыграть команду Латвии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА

Лига D. Группа 1. 3 тур

Латвия – Казахстан 1:1

Гол: Карашаускс,, 40 - Зайнутдинов, 16

Латвия: Ванин, Савалниекс, Дубра, Ягодинский, Максименко, Лукьянов, Исаев (Фертовс, 27), Ругинс (Гиканис, 67), Карашаускс (Гутковскис, 73), Шабала, Ракель

Казахстан: Эрич, Бейсебеков, Постников, Малый, Шомко, Куат, Жуков, Исламхан (Федин, 75), Зайнутдинов (Сеидахмет, 65), Муртазаев (Турысбек, 82), Щёткин

Предупреждения: Куат, 39, Бейсебеков, 43, Сеидахмет, 77, Шабала, 89
Теги: Сборная Латвии Сборная Казахстана
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