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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Казахстан сыграл вничью с Латвией
Сборная Казахстана не сумела обыграть команду Латвии в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Лига наций УЕФА
Лига D. Группа 1. 3 тур
Латвия – Казахстан 1:1
Гол: Карашаускс,, 40 - Зайнутдинов, 16
Латвия: Ванин, Савалниекс, Дубра, Ягодинский, Максименко, Лукьянов, Исаев (Фертовс, 27), Ругинс (Гиканис, 67), Карашаускс (Гутковскис, 73), Шабала, Ракель
Казахстан: Эрич, Бейсебеков, Постников, Малый, Шомко, Куат, Жуков, Исламхан (Федин, 75), Зайнутдинов (Сеидахмет, 65), Муртазаев (Турысбек, 82), Щёткин
Предупреждения: Куат, 39, Бейсебеков, 43, Сеидахмет, 77, Шабала, 89
Лига наций УЕФА
Лига D. Группа 1. 3 тур
Латвия – Казахстан 1:1
Гол: Карашаускс,, 40 - Зайнутдинов, 16
Латвия: Ванин, Савалниекс, Дубра, Ягодинский, Максименко, Лукьянов, Исаев (Фертовс, 27), Ругинс (Гиканис, 67), Карашаускс (Гутковскис, 73), Шабала, Ракель
Казахстан: Эрич, Бейсебеков, Постников, Малый, Шомко, Куат, Жуков, Исламхан (Федин, 75), Зайнутдинов (Сеидахмет, 65), Муртазаев (Турысбек, 82), Щёткин
Предупреждения: Куат, 39, Бейсебеков, 43, Сеидахмет, 77, Шабала, 89
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