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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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Сборная Гибралтара одержала третью победу в своей истории, обыграв Армению
Сборная Гибралтара в гостях обыграла Армению. Единственный мяч забил защитник Джозеф Чиполина, реализовавший пенальти на 50-й минуте. Это третья победа гибралтарцев в своей истории.
Лига наций УЕФА
Лига D. Группа 4. 3 тур
Армения – Гибралтар 0:1
Гол: Чиполина, 50 (пен.)
Армения: Хайрапетян, Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Оганесян, Малакян (Пиццелли, 46), Григорян, Барсегян (Саркисов, 60), Мхитарян, Казарян, Мовсисян (Адамян, 69)
Гибралтар: Голдвин, Сержан, Чиполина Рой, Чиполина, Оливейро, Понс (Аннеслей, 90+6), Бардон, Эрнандес (Бритто, 85), Кумбз (Стуче, 70), Кашаро, Уолкер
Предупреждения: Мкоян, 49, Голдвин, 67, Бардон, 86, Казарян, 90+2, Стуче, 90+3
Лига наций УЕФА
Лига D. Группа 4. 3 тур
Армения – Гибралтар 0:1
Гол: Чиполина, 50 (пен.)
Армения: Хайрапетян, Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Оганесян, Малакян (Пиццелли, 46), Григорян, Барсегян (Саркисов, 60), Мхитарян, Казарян, Мовсисян (Адамян, 69)
Гибралтар: Голдвин, Сержан, Чиполина Рой, Чиполина, Оливейро, Понс (Аннеслей, 90+6), Бардон, Эрнандес (Бритто, 85), Кумбз (Стуче, 70), Кашаро, Уолкер
Предупреждения: Мкоян, 49, Голдвин, 67, Бардон, 86, Казарян, 90+2, Стуче, 90+3
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