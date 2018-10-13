Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Сборная Гибралтара одержала третью победу в своей истории, обыграв Армению

Сборная Гибралтара в гостях обыграла Армению. Единственный мяч забил защитник Джозеф Чиполина, реализовавший пенальти на 50-й минуте. Это третья победа гибралтарцев в своей истории.

Лига наций УЕФА

Лига D. Группа 4. 3 тур

Армения – Гибралтар 0:1

Гол: Чиполина, 50 (пен.)

Армения: Хайрапетян, Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Оганесян, Малакян (Пиццелли, 46), Григорян, Барсегян (Саркисов, 60), Мхитарян, Казарян, Мовсисян (Адамян, 69)

Гибралтар: Голдвин, Сержан, Чиполина Рой, Чиполина, Оливейро, Понс (Аннеслей, 90+6), Бардон, Эрнандес (Бритто, 85), Кумбз (Стуче, 70), Кашаро, Уолкер

Предупреждения: Мкоян, 49, Голдвин, 67, Бардон, 86, Казарян, 90+2, Стуче, 90+3
Теги: Сборная Гибралтара Сборная Армении
Сегодня, 21:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  grossmeister   (Сегодня, 22:14)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это лютый позор, скажем честно.
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#4  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 21:49)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Гибралтар: Голдвин, Сержан, Чиполина Рой, Чиполина, Оливейро, Понс (Аннеслей, 90+6), Бардон, Эрнандес (Бритто, 85), Кумбз (Стуче, 70), Кашаро, Уолкер
Цитата: Antip7
У них два Чиполлино играет))


А так же Сержант, Чипполино, Понос, Бритый, Камбуз,Кошара и др.


--------------------
Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 21:19)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Fint
Подозреваю, что в сборной Гибралтара играют не пожарники-грузчики портовые-почтальоны-...., как в других сборных государств подобного масштаба, а скорее всего это сборная из остатков сборных Англии, Португалии, Испании... wink flushed stuck_out_tongue_winking_eye

У них два Чиполлино играет))
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
армяне в шоке smile
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 21:08)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Подозреваю, что в сборной Гибралтара играют не пожарники-грузчики портовые-почтальоны-...., как в других сборных государств подобного масштаба, а скорее всего это сборная из остатков сборных Англии, Португалии, Испании... wink flushed stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.