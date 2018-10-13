Сборная Гибралтара одержала третью победу в своей истории, обыграв Армению

Сборная Гибралтара в гостях обыграла Армению. Единственный мяч забил защитник Джозеф Чиполина, реализовавший пенальти на 50-й минуте. Это третья победа гибралтарцев в своей истории.Лига наций УЕФАЛига D. Группа 4. 3 турЧиполина, 50 (пен.)Армения: Хайрапетян, Амбарцумян, Ароян, Мкоян, Оганесян, Малакян (Пиццелли, 46), Григорян, Барсегян (Саркисов, 60), Мхитарян, Казарян, Мовсисян (Адамян, 69)Гибралтар: Голдвин, Сержан, Чиполина Рой, Чиполина, Оливейро, Понс (Аннеслей, 90+6), Бардон, Эрнандес (Бритто, 85), Кумбз (Стуче, 70), Кашаро, УолкерПредупреждения: Мкоян, 49, Голдвин, 67, Бардон, 86, Казарян, 90+2, Стуче, 90+3