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Болгария обыграла Кипр, Ивелин Попов был заменен в конце матча

Сборная Болгарии обыграла Кипр в матче группового турнира Лиги наций (2:1).

Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 3. 3 тур

Болгария – Кипр 2:1

Голы: Кастанос, 41, Десподов, 59, Неделев, 68

Болгария: Илиев, Бодуров, Занев, Попов, Недялков, Костадинов, Славчев, Неделев, Краев (Миланов, 57), Попов (Василев, 84), Десподов (Божиков, 74)

Кипр: Панайи, Меркис, Лайфис, Иоанну, Кусулос, Деметриу, Авраам, Артиматас, Кастанос (Маргаса, 65), Папулис (Рушиас, 74), Сотириу

Предупреждения: Кусулос, 39, Костадинов, 79, Маргаса, 90, Недялков, 90+3
Теги: Сборная Болгарии Сборная Кипра
Вчера, 23:48
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