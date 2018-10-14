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Тренер Армении: Гибралтар ничего не создал, кроме подозрительного пенальти

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц прокомментировал домашнее поражение от команды Гибралтара (0:1).

"Очень обидное поражение, я беру на себя всю ответственность. Мы создали ряд голевых моментов, но не смогли их реализовать. Соперник ничего не создал у наших ворот, кроме подозрительного пенальти", - цитирует Гюльбудагянца News.am.
Теги: Сборная Армении Сборная Гибралтара
Сегодня, 13:12
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