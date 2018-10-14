Дидье Дешам: мне нечего посоветовать Анри, он готов быть главным тренером

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает Тьерри Анри готовым к работе в качестве главного тренера "Монако"."Я звонил Анри, мы с ним обсудили его назначение. Мне нечего ему советовать, он готов к работе. Он сделал все грамотно и дождался нужного момента. Плюс, он уже знаком с "Монако".Тьерри повезло получить очень интересный проект. Теперь ему придется быть главным, брать на себя ответственность и быть капитаном этого корабля. Но у него есть все, чтобы стать хорошим тренером. Он полон энтузиазма и готов приступить к работе", — цитирует Дешама Telefoot.