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Дидье Дешам: мне нечего посоветовать Анри, он готов быть главным тренером

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает Тьерри Анри готовым к работе в качестве главного тренера "Монако".

"Я звонил Анри, мы с ним обсудили его назначение. Мне нечего ему советовать, он готов к работе. Он сделал все грамотно и дождался нужного момента. Плюс, он уже знаком с "Монако".

Тьерри повезло получить очень интересный проект. Теперь ему придется быть главным, брать на себя ответственность и быть капитаном этого корабля. Но у него есть все, чтобы стать хорошим тренером. Он полон энтузиазма и готов приступить к работе", — цитирует Дешама Telefoot.

Sport24
Теги: Дешам Анри Сборная Франции
Сегодня, 15:24
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