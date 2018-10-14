Альба не вызван в сборную Испании из-за сложных отношений с Луисом Энрике

Стало известно, почему защитник "Барселоны" Жорди Альба не включен в заявку сборной Испании. Красная фурия 11 октября провела матч Лиги наций с Уэльсом (4:1), а в понедельник, 15 октября, сыграет против Англии. По словам экс-защитника каталонцев Алейша Видаля, у Альбы напряженные отношения с главным тренером Луисом Энрике."Луис Энрике — тренер с большим характером. Да, у меня было не лучшее время под его руководством, но он отличный тренер. У меня были взлеты и падения, падений даже больше, но когда он решил, что я готов играть, то нашел для меня место.Что касается ситуации с Альбой, у них сложные отношения. Он не позвонит Альбе прямо сейчас, хотя для меня он лучший защитник в Испании", — цитирует Видаля Football Espana.