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Хакан Чалханоглу и Дженк Тосун сыграют против России с первых минут

Стал известен состав сборной Турции на матч Лиги наций против России.

Турция: Синан Болат - Зеки Челик, Сердар Азиз, Чаглар Сейюнчю, Хасан Али Калдырым - Махмут Текдемир, Окай Йокушлу - Ченгиз Юндер, Огузхан Озякуп, Хакан Чалханоглу - Дженк Тосун.

Запасные - Серкан Кырынтылы, Гекхан Аккан, Шенер Езбарйраклы, Сердар Гюрлер, Юсуф Языджы, Эртугрул Эсрой, Энеш Юнал, Сербест, Юнус Маллы, Емер Байрам, Беркай Езджан, Каан Айхан.
Теги: Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 18:27
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