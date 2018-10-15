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Томас Вермален пропустит 6 недель из-за травмы

Защитник "Барселоны" Томас Вермален получил травму в игре за сборную Бельгии против "Швейцарии" (2:1) в Лиге наций.

В результате медицинского обследования у футболиста было выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра. На восстановление Вермален потратит около 6 недель.

Теги: Вермален Барселона
Сегодня, 16:31
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