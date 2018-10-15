Томас Вермален пропустит 6 недель из-за травмы

?MEDICAL REPORT: Thomas Vermaelen has a right hamstring injury. More details forthcoming. pic.twitter.com/mmACSOkstV — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2018

Защитник "Барселоны" Томас Вермален получил травму в игре за сборную Бельгии против "Швейцарии" (2:1) в Лиге наций.В результате медицинского обследования у футболиста было выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра. На восстановление Вермален потратит около 6 недель.