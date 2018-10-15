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Серхио Рамос проводит 160-й матч за сборную Испании

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Англии. Для него эта игра стала 160-й в национальной команды. По данному показателю он занимает второе место в истории страны, уступая только Икеру Касильясу (167).

В мире Рамос вышел на чистое 12-е место, а из действующих футболистов сборных - на второе (у Бадера Аль-Мутавы из Кувейта 164 игры). Мировой рекорд по играм за национальную команду по-прежнему принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рамос Сборная Испании
Сегодня, 22:02
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