Диего Марадона взбесил экс-форварда сборной Аргентины критикой Месси

Экс-нападающий сборной Аргентины, ставший чемпионом мира в 1978 году, Марио Кемпес ответил на заявление легендарного футболиста Диего Марадоны о том, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси не может стать лидером команды из-за слабого характера."Всякий раз, когда Диего открывает рот, это становится проблемой. Дело в том, что он не уважает никого, а все вокруг уважают его за футбольную карьеру. Никто не напоминает ему упущенную победу в финале чемпионата мира 1990 года", — поделился мнением Кемпес с Mundo Deportivo.Также он подчеркнул, что Месси является лучшим игроком мира."Месси — лучший игрок в мире. Мы должны быть благодарны за то, что он аргентинец. Время Диего прошло, он больше не является примером для игроков. Иногда следует держать язык за зубами и довольствоваться тем, что есть. В футболе случаются победы и поражения", — заключил бывший форвард сборной.