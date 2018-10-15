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Диего Марадона взбесил экс-форварда сборной Аргентины критикой Месси

Экс-нападающий сборной Аргентины, ставший чемпионом мира в 1978 году, Марио Кемпес ответил на заявление легендарного футболиста Диего Марадоны о том, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси не может стать лидером команды из-за слабого характера.

"Всякий раз, когда Диего открывает рот, это становится проблемой. Дело в том, что он не уважает никого, а все вокруг уважают его за футбольную карьеру. Никто не напоминает ему упущенную победу в финале чемпионата мира 1990 года", — поделился мнением Кемпес с Mundo Deportivo.

Также он подчеркнул, что Месси является лучшим игроком мира.

"Месси — лучший игрок в мире. Мы должны быть благодарны за то, что он аргентинец. Время Диего прошло, он больше не является примером для игроков. Иногда следует держать язык за зубами и довольствоваться тем, что есть. В футболе случаются победы и поражения", — заключил бывший форвард сборной.

"Газета.ру"
Теги: Марадона Месси
Сегодня, 22:49
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#1  Sokrates  С-Петербург (Сегодня, 23:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Молодец Кемпес. Всё правильно. Кроме 1990 года. Тогда кроме Марадоны и Брауна в команде Аргентины вообще смотреть было не на кого. Аргентину тогда один Марадона втащил в финал. Ну а Месси Марадона просто завидует.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
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