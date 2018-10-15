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Англия взяла реванш у Испании, Стерлинг оформил дубль

Сборная Англии победила Испанию в матче группового турнира Лиги наций (3:2).

Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 4. 4 тур

Испания – Англия 2:3

Голы: Пако, 58, Рамос, 90+7 - Стерлинг, 16, Рэшфорд, 29, Стерлинг, 38.

Испания: Де Хеа, Хонни, Начо, Рамос, Алонсо, Тиаго, Бускетс, Сауль (Пако, 57), Аспас (Сeбальос, 57), Родриго (Мората, 73), Асенсио.

Англия: Пикфорд, Триппьер (Александр-Арнольд, 85), Магуайр, Гомес, Чилуэлл, Баркли (Уокер, 76), Дайер, Уинкс (Чалоба, 90+1), Стерлинг, Рэшфорд, Кейн.

Предупреждения: Дайер, 11, Рамос, 65, Уинкс, 65, Магуайр, 71, Хонни, 75, Сeбальос, 87.
Теги: Сборная Англии Сборная Испании
Вчера, 23:43
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#1  Agasphere  Москва (Вчера, 23:47)
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Лорд Нельсон жив? grinning
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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