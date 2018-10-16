Легенда сборной Англии объяснил проблемы Салаха и Погба усталостью от ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Пол Инс поделился мнением о выступлении французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на старте нынешнего сезона."Да, сейчас Салах действительно не блещет, но он по-прежнему выдающийся футболист. Его нельзя просто убрать из состава, потому что необходимо сохранять его связку с Фирмино и Мане. В конце прошлого сезона он получил травму и, возможно, был не полностью готов к выступлению на чемпионате мира в составе сборной Египта.Я знаю, что Погба отлично выступил за Францию на мундиале, но в составе "Манчестер Юнайтед" он пока не выделяется хорошей игрой. Это также может быть связано с чемпионатом мира. Я выступал на таких турнирах, и это совсем не легко. Они выматывают игроков и могут быть по-настоящему изнурительными. Возможно, именно из-за этого Салах и Погба так начали нынешний сезон", — приводит слова Инса 101 Great Goals.