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Легенда сборной Англии объяснил проблемы Салаха и Погба усталостью от ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Пол Инс поделился мнением о выступлении французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и египетского форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на старте нынешнего сезона.

"Да, сейчас Салах действительно не блещет, но он по-прежнему выдающийся футболист. Его нельзя просто убрать из состава, потому что необходимо сохранять его связку с Фирмино и Мане. В конце прошлого сезона он получил травму и, возможно, был не полностью готов к выступлению на чемпионате мира в составе сборной Египта.

Я знаю, что Погба отлично выступил за Францию на мундиале, но в составе "Манчестер Юнайтед" он пока не выделяется хорошей игрой. Это также может быть связано с чемпионатом мира. Я выступал на таких турнирах, и это совсем не легко. Они выматывают игроков и могут быть по-настоящему изнурительными. Возможно, именно из-за этого Салах и Погба так начали нынешний сезон", — приводит слова Инса 101 Great Goals.

"Газета.ру"
Теги: Погба Салах
Сегодня, 13:29
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#1  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 15:02)
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Болеет за:
«Локомотив»
Нифига! Тогда Дзюба и Зобнин и остальные уже должны лежать, а не носиться.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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