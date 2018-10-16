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Оливье Жиру назвал "Челси" лучшим клубом Англии за последние 10 лет

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру заявил, что у него нет сейчас причин для того, чтобы менять команду.

"В прошлом году мы контактировали с "Марселем", но летом не было ни одного предложения. Все не так, как пишут в СМИ. Было бы неправильно уже паковать вещи через три месяца после перехода в "Челси". Для меня это лучший клуб Англии за последние 10 лет. Я пришел туда, куда хотел. Зачем мне уходить?" — цитирует Жиру L'?quipe.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги французский футболист принял участие в семи матчах в составе синих и отдал четыре результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Жиру Челси
Сегодня, 14:06
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