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У Андрея Аршавина в "Кайрате" будет новый тренер

Испанский специалист Карлос Алос покинул пост главного тренера "Кайрата", сообщает официальный сайт клуба.

Алос возглавил алматинский клуб в июле 2017 года и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата Казахстана и Кубок Казахстана.

Напомним, за "Кайрат" выступает бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.
Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 16:12
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#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18)
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Болеет за:
«Зенит»
не люблю такие заголовки... Типа лично у Аршавина будет личный тренер?
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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