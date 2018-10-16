14 лет назад Лионель Месси дебютировал в "Барселоне" (видео)

#OnThisDay ? 14 years since the official debut of Leo #Messi with the first team ?? pic.twitter.com/BhBvLFrHKZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2018

Пресс-служба испанской "Барселоны" напомнила об эпохальном событии в истории клуба и мирового футбола.14 лет назад, 16 октября 2004 года, 17-летний аргентинец Лионель Месси дебютировал в первой команде сине-гранатовыхВ столице Каталонии он выиграл девять чемпионатов, шесть Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.