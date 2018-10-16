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14 лет назад Лионель Месси дебютировал в "Барселоне" (видео)

Пресс-служба испанской "Барселоны" напомнила об эпохальном событии в истории клуба и мирового футбола.

14 лет назад, 16 октября 2004 года, 17-летний аргентинец Лионель Месси дебютировал в первой команде сине-гранатовых


В столице Каталонии он выиграл девять чемпионатов, шесть Кубков, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 17:07
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