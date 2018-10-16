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Франция - Германия: стали известны стартовые составы

Сборные Германии и Франции объявили стартовые составы на предстоящий матч.

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Лукас, Матюиди, Погба, Канте, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Германия: Нойер, Гинтер, Зюле, Хуммельс, Шульц, Керер, Киммих, Кроос, Сане, Вернер, Гнабри.
Теги: Сборная Франции Сборная Германии
Сегодня, 21:05
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