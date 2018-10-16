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Артуро Видаль завтра предстанет перед судом - ему грозит до 10 лет тюрьмы

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль завтра предстанет перед судом по делу о нападении в ночном клубе в Мюнхене, которое произошло в прошлом году.

По данным следствия, Видаль, его брат Сандрино и их друзья приняли участие в потасовке, ударив одного из посетителей трехлитровой бутылкой водки по голове, в результате чего у него было диагностировано сотрясение мозга.

Видалю может грозить от трех месяцев до 10 лет тюрьмы.

ESPN
Теги: Видаль
Сегодня, 22:14
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#5  yuri  спб (Сегодня, 23:15)
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online

Сотрясение водки в трелитровом бокале. Утка.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:41)
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Цитата: Сибирячок
Где то я подобное уже видел.... братья, клуб, предмет......

Ночь, улица, стриптиз, потеха,
Наружных камер тусклый свет.
Быкуй еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Откинешься - начнешь сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, брат, ботинком по аналу,
Кока , водитель и фонарь.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:27)
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online
Болеет за:
ЦСКА
а зачем Барса тогда его купила? может она и Кокорина приобретет smile
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 22:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Где то я подобное уже видел.... братья, клуб, предмет......
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 22:17)
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Болеет за:
ЦСКА
ударив одного из посетителей трехлитровой бутылкой водки по голове

у него было диагностировано сотрясение мозга.

живучий мужик то оказался...
а вообще если такая мутка, то ему вообще грех переживать о том, что в основе не играет...есть вещи важнее


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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