Артуро Видаль завтра предстанет перед судом - ему грозит до 10 лет тюрьмы

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль завтра предстанет перед судом по делу о нападении в ночном клубе в Мюнхене, которое произошло в прошлом году.По данным следствия, Видаль, его брат Сандрино и их друзья приняли участие в потасовке, ударив одного из посетителей трехлитровой бутылкой водки по голове, в результате чего у него было диагностировано сотрясение мозга.Видалю может грозить от трех месяцев до 10 лет тюрьмы.