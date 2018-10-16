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Украина обыграла Чехию, Гибралтар одержал вторую победу подряд и другие результаты Лиги Наций

Завершились матчи 3-го тура Лиги наций.

Лига наций

3-й тур

Казахстан – Андорра 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 21 Сейдахмет, 2:0 – 39 Турысбек, 3:0 – 61, автогол Гомес Морейра, 4:0 – 74 Муртазаев.

Казахстан – Эрич, Постников, Суюмбаев (Вороговский, 82), Бейсебеков, Логвиненко, Мужиков, Жуков, Исламхан, Зайнутдинов (Муртазаев, 71), Турысбек, Сейдахмет (Федин, 77).
Андорра – Гомес Морейра, Сан-Николас, Сервос, Лима, Родригес Сория, Валес (Морено, 79), Рубио (Гарсия Реном, 84), Алаэс, Ребес, Макс Льовера, Пухоль (Феррер, 90).

Предупреждения: Алаэс (63), Ребес (73), Турысбек (90).
Удаление: Алаэс (64).


Армения – Македония 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 12 Пиццелли, 2:0 – 67 Мовсисян, 3:0 – 81 Казарян, 4:0 – 90 Мхитарян.

Армения – Айрапетян, Оганесян, Ароян, Дагбашян, Мхитарян, Хачатуров, Казарян, Овсепян (Мкртчян, 83), Пиццелли (Григорян, 22), Мовсисян (Барсегян, 74), Адамян.
Македония – Димитриевски, Муслиу, Ристевски, Ристовски, Зайков (Хасани, 76), Барди (Несторовски, 65), Адеми, Трайковски, Спировски (Элмаз, 58), Алиоски, Пандев.

Предупреждения: Хачатуров (20), Овсепян (20), Ристовски (27), Пандев (27), Григорян (44), Ароян (57), Мхитарян (70), Элмаз (79), Барсегян (86), Несторовски (87).
Удаление: Элмаз (90).


Словения – Кипр 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 37 Папулис, 1:1 – 83 Скубиц.

Словения – Белец, Митрович, Йокич (Балковец, 58), Скубиц, Мевля, Иличич, Крхин (Захович, 75), Чрнигой, Зайц, Безяк (Дервишевич, 46), Берич.
Кипр – Панаги, Кусулос, Сьелис, Меркис, Василиу (Иоанну, 90), Артиматас, Деметриу, Маргаса (Христофи, 86), Папулис (Авраам, 73), Сотериу, Кастанос.

Предупреждения: Иличич (1), Кастанос (21), Панаги (82), Мевля (88).
Удаления: Кастанос (66), Иличич (90), Деметриу (90).


Гибралтар – Лихтенштейн 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 15 Саланович, 1:1 – 61 Кабрера, 2:1 – 66 Чиполина.

Гибралтар – Голдуин, Оливеро, Чиполина, Чиполина, Понс, Бардон, Сарджент, Эрнандес (Кумбз, 46; Кассиаро, 75), Уокер, Кабрера (Де Барр, 90), Кассиаро.
Лихтенштейн – Бюхель, Геппель, Эберле, Кауфманн, Бюхель (Вольфингер, 67), Майер, Саланович, Хаслер, Губсер, Польверино (Эрне, 83), Визер (Малин, 46).

Предупреждения: Бюхель (39), Кассиаро (49), Польверино (49), Саланович (51), Уокер (59), Кауфманн (87).


Латвия – Грузия 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 8 Канкава, 0:2 – 29 Гвилия, 0:3 – 61 Чакветадзе.

Латвия – Ванин, Ягодинский, Тарасов, Максименко, Дубра, Фертов (Исаев, 46), Жулев, Цыганик, Карашаускс (Икауниекс, 70), Гутковский (Шабала, 71), Ракель.
Грузия – Лория, Двали, Хочолава, Какабадзе, Кашия, Гвилия, Чакветадзе (Зарандия, 89), Меребашвили (Джигаури, 80), Квеквескири, Казаишвили, Канкава (Абурджания, 34).

Предупреждение: Гутковский (46).


Украина – Чехия 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 43 Малиновский.

Украина – Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Коноплянка (Цыганков, 70), Малиновский (Зинченко, 86), Ярмоленко, Яремчук.
Чехия – Павленка, Челюстка, Новак, Гебре Селассие, Брабец, Барак, Павелка, Дочкал, Янкто (Шурал, 81), Шик (Крменчик, 73), Выдра (Змргал, 67).

Предупреждения: Челюстка (19), Ракицкий (39), Павелка (90).


Ирландия – Уэльс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 58 Уилсон.

Ирландия – Рэндолф, Лонг (Хоган, 75), Даффи, Кристи, Кио, Макклейн, Артер, Робинсон (Магуайр, 60), Хендрик, Доэрти, О`Брайен (Лонг, 56).
Уэльс – Хеннесси, Честер, Уильямс, Дэвис, Робертс, Смит (Томас, 75), Аллен, Брукс (Кинг, 87), Уилсон (Гантер, 85), Лоуренс, Робертс.

Предупреждения: Лонг (16), Дэвис (33), Макклейн (49), Лонг (71).


Норвегия – Болгария 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 31 Эльюнусси.

Норвегия – Ярстейн, Эльабделлауи, Алеэсами, Нордтвейт, Рустед, Эльюнусси, Сельнэс, Эльюнусси, Хенриксен, Кинг, Юхансен (Фоссум, 78).
Болгария – Илиев, Бодуров, Занев, Божиков, Бандаловски, Костадинов (Краев, 78), Славчев (Малинов, 59), Попов, Неделев, Чорбаджийски (Василев, 49), Десподов.

Предупреждения: Бандаловски (14), Сельнэс (21), Занев (35), Чорбаджийски (45), Бодуров (72), Неделев (82), Малинов (85).
Теги: сборная Украины Сборная Чехии
Вчера, 23:49
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#1  СуперШтангист   (Вчера, 23:50)
  • +4
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Болеет за:
«Терек»
Сможет ли кто-то остановить Гибралтар? Вряд ли.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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