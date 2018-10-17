Неймар превзошел Пеле по количеству игр за сборную Бразилии

Товарищеский матч против Аргентины (1:0) стал 93-м для нападающего Неймара в футболке сборной Бразилии.Таким образом, 26-летний футболист обошел легендарного Пеле, у которого на один поединок меньше. При этом Неймар пока забил 59 мячей за национальную команду, тогда как у Пеле их 77.Неймару осталось провести одну игру, чтобы догнать Жилмара и войти в десятку гвардейцев бразильской команды. Лидирует по этому показателю Кафу (142 игры в период с 1990 по 2006 год).