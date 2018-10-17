Болельщики "Ювентуса" намерены бойкотировать матч с принципиальным соперником

Болельщики туринского "Ювентуса" намерены бойкотировать матч 12-го тура итальянской Серии А против "Милана".По информации источника, данное решение было принято фанатами клуба в связи с завышенными ценами на билеты.Стоимость одного билета в гостевой сектор обойдётся болельщикам "Ювентуса" в 75 евро. Бойкотировать встречу намерены сразу несколько крупнейших фанатских объединений туринского клуба.