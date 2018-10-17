Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики "Ювентуса" намерены бойкотировать матч с принципиальным соперником

Болельщики туринского "Ювентуса" намерены бойкотировать матч 12-го тура итальянской Серии А против "Милана".

По информации источника, данное решение было принято фанатами клуба в связи с завышенными ценами на билеты.

Стоимость одного билета в гостевой сектор обойдётся болельщикам "Ювентуса" в 75 евро. Бойкотировать встречу намерены сразу несколько крупнейших фанатских объединений туринского клуба.

Tuttosport
Теги: Ювентус Милан
Сегодня, 10:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:44)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А они думали, что после трансфера КриРо билеты бесплатные будут!?
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.